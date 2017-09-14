В Мингячевире автомобиль сбил 6-летнего ребенка, мальчик серьезно пострадал

Мингячевир. 14 сентября. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир автомобиль сбил 6-летнего ребенка, мальчик серьезно пострадал.

Как сообщает ширванское бюро Report, переходящего дорогу Магсуда Эльшан оглу Ибрагимова 2011 г.р. сбил автомобиль марки "ВАЗ - 2107".

Совершивший ДТП 37-летний водитель доставил пострадавшего ребенка в больницу. Во время операции мальчику удалили селезенку. В больнице заявили, что состояние ребенка удовлетворительное.

По факту ведется расследование.

Отметим, что завтра М.Ибрагимов должен был пойти в первый класс.