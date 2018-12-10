В Мингячевире автомобиль сбил 39-летнюю женщину

10 декабря, 2018 12:20

https://report.az/storage/news/96bf0af6e8d3ef954f72c5bfa497d982/decef5c4-a395-4e85-92ab-9f4d13c9266c_292.jpg Мингячевир. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Мигячевире произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход. Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на Хырдаланском шоссе. Так, автомобиль марки ВАЗ-21099 наехал на жительницу город Мингячевир Абдуллаеву Матанат Джамеддин гызы. Получившая черепно-мозговую травму женщина была госпитализирована. По факту ведется расследование.

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