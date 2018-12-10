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    В Мингячевире автомобиль сбил 39-летнюю женщину

    Мингячевир. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Мигячевире произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на Хырдаланском шоссе.

    Так, автомобиль марки ВАЗ-21099 наехал на жительницу город Мингячевир Абдуллаеву Матанат Джамеддин гызы. Получившая черепно-мозговую травму женщина была госпитализирована.

    По факту ведется расследование.

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