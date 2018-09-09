В Мингячевире автомобиль с невестой попал в ДТП, есть раненые

Мингячевир. 9 сентября. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пассажиры.

Как сообщает ширванское бюро Report, автомобиль марки "Мерседес" столкнулся с грузовиком на пересечении Насиминской и Наримановской ул.

В результате пострадали водитель и женщина-пассажир. Раненые доставлены в больницу.

В автомобиле находилась также невеста, готовящаяся к свадьбе. К счастью, она не пострадала.

По факту ведется расследование.