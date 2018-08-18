 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Мингячевире автомобиль поволок женщину, не желавшую расставаться с внуком

    Мингячевир. 18 августа. REPORT.AZ/ В центре Мингячевира произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает ширванское бюро Report , расставшись со своим мужем, женщина пыталась забрать своего ребенка с собой, однако встретила сопротивление тещи.

    Жительница города Гашимова Гюльнара Расул гызы (1971) схватила за дверь машины, в котором был ее внук. Однако проигнорировав это, водитель автомобиля тронулся с места и поволок женщину за собой. Автомобиль скрылся с места происшествия, а женщина осталась лежать на земле. С тяжелыми травмами Г.Гашимова была помещена в больницу.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi