В Мингячевире автомобиль поволок женщину, не желавшую расставаться с внуком

Мингячевир. 18 августа. REPORT.AZ/ В центре Мингячевира произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает ширванское бюро Report , расставшись со своим мужем, женщина пыталась забрать своего ребенка с собой, однако встретила сопротивление тещи.

Жительница города Гашимова Гюльнара Расул гызы (1971) схватила за дверь машины, в котором был ее внук. Однако проигнорировав это, водитель автомобиля тронулся с места и поволок женщину за собой. Автомобиль скрылся с места происшествия, а женщина осталась лежать на земле. С тяжелыми травмами Г.Гашимова была помещена в больницу.

По факту ведется расследование.