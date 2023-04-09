В Мингячевире арестован мужчина, управлявший автомобилем без водительских прав

Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Мингячевирского ГОП провели контрольно-проверочные мероприятия по обеспечению безопасности движения на дорогах.

Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Мингячевирского ГОП провели контрольно-проверочные мероприятия по обеспечению безопасности движения на дорогах.

Как передает Report со ссылкой на шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, за внесение изменений в конструкцию транспортного средства правоохранителями был остановлен находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107 местный житель Рашад Зейналов.

В ходе проверки было установлено, что у мужчины не имелось водительских прав. Несмотря на то, что водителю объяснили совершенное им правонарушение, он проигнорировал законное требование сотрудника полиции. В результате этого Р.Зейналова вызвали в отдел полиции, после чего в его отношении был составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках АР.

Собранные по данному делу материалы были направлены в городской суд для дачи правовой оценки. Решением суда в отношении Р.Зейналова была применена мера пресечения в виде административного ареста на 10 суток.