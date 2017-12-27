Мингячевир. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Мингячевире 53-летняя женщина пыталась совершить суицид.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в доме №3a по улице Айдына Мамедова.

Проживающая в квартире №37 местная жительница Зарифа Худаверди гызы Гулиева 1964 г.р. пыталась повеситься на коммуникационной трубе блока. Однако, находившиеся поблизости люди помешали женщине совершить самоубийство.

Причины попытки суицида пока неизвестны.

По факту ведется расследование.