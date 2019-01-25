В Мингячевире 53-летний мужчина совершил суицид

25 января, 2019 20:49

https://report.az/storage/news/c9b2075afaa545c2abaa36155b487fc6/4f0277b4-f049-4205-82c0-d4ebaa7a7590_292.jpg Мингячевир. 25 января. REPORT.AZ/ В Мингячевире 53-летний мужчина совершил суицид. Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент отмечен в квартире 17 дома №18 по улице Джамиля Алиева. Проживающий по указанному адресу Ильгар Рашад оглу Искендеров 1966 г.р. повесился. Тело передано для обследования в Мингячевирское городское объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. Причина суицида пока неизвестна. По факту ведется расследование.

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