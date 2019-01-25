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Мингячевир. 25 января. REPORT.AZ/ В Мингячевире 53-летний мужчина совершил суицид.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент отмечен в квартире 17 дома №18 по улице Джамиля Алиева.
Проживающий по указанному адресу Ильгар Рашад оглу Искендеров 1966 г.р. повесился.
Тело передано для обследования в Мингячевирское городское объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.
Причина суицида пока неизвестна.
По факту ведется расследование.
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