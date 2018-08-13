В Мингячевире 52-летняя женщина пыталась покончить с собой

13 августа, 2018 20:48

https://report.az/storage/news/3433fd74109496cb15574c1547d0ba19/1819941a-b139-444d-b668-a6ebe51f3274_292.jpg Мингячевир. 13 августа. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир совершена попытка суицида. Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве Баглар. Местная жительница С.Д. 1966 г.р. пыталась покончить с собой, выпив одновременно 20 разных таблеток. В тяжелом состоянии женщину поместили в больницу. Причина ее поступка пока неизвестна. По факту ведется расследование.

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