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    В Мингячевире 52-летняя женщина пыталась покончить с собой

    Мингячевир. 13 августа. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир совершена попытка суицида.  

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве Баглар. 

    Местная жительница С.Д. 1966 г.р. пыталась покончить с собой, выпив одновременно 20 разных таблеток. В тяжелом состоянии женщину поместили в больницу. 

    Причина ее поступка пока неизвестна. 

    По факту ведется расследование. 

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