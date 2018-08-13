В Мингячевире 52-летняя женщина пыталась покончить с собой

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Мингячевир. 13 августа. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир совершена попытка суицида.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве Баглар.
Местная жительница С.Д. 1966 г.р. пыталась покончить с собой, выпив одновременно 20 разных таблеток. В тяжелом состоянии женщину поместили в больницу.
Причина ее поступка пока неизвестна.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости