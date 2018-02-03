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    В Мингячевире 5-летний ребенок после укуса бешеной собаки в тяжелом состоянии попал в больницу

    Инцидент зафиксирован в жилом массиве «Шафа»

    Мингячевир. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Мингячевире уличная собака нанесла телесные раны 5-летнему ребенку. Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован в жилом массиве «Шафа». 

    Так, Реван Тофик оглу Алиев 2013 г.р., был атакован собакой, когда играл во дворе. Бешеное животное нанесла серьезные раны в область головы и руки. Ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Ему оказали медицинскую помощь и ввели вакцины против бешенства.  

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