В Мингячевире 36-летний мужчина был избит до неузнаваемости

Мингячевир. 26 июля. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошел случай избиения.

Как передает ширванское бюро Report, проживающий на улице Н. Везирова, дом 12, квартира 17 Мурадов Афлатун Джалал оглу был избит на почве конфликта несколькими лицам и получил тяжелые травмы.

Ему нанесли удар камнем в область головы, а также тупым предметом в различные области тела. Получивший тяжелые травмы в области головы, лица и брюшной полости А. Мурадов был срочно доставлен в больницу. В настоящее время обследование и лечение избитого до неузнаваемости А. Мурадова продолжается.

По полученным данным, пострадавший сообщает различные причины избиения. Он то говорит, что был избит из-за ругательства, то из-за денег. А. Мурадов сказал, что инцидент произошел с участием его коллег, друзей и даже родственника. Он отметил, что является мастером и работает в частном порядке.

Факт расследуется полицейским отделением города Мингячевир.