В Мингячевире 34-летний мужчина умер от ножевых ранений - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Мингячевире сотрудники полиции задержали лицо, подозреваемое в убийстве 34-летнего Парвиза Мамедова.
Как передает ширванское бюро Report, сотрудники правоохранительных органов в результате оперативно-поисковых мероприятий задержали подозреваемого по имени Эльдар.
Задержанный во время предварительных показаний в полиции заявил, что совершил убийство из ревности. По его словам, П.Мамедов дважды звонил его супруге.
Отметим, что инцидент произошел на улице И.Гайыбова, где находится парикмахерская, в которой работал П.Мамедов.
По факту в прокуратуре города Мингячевир начато уголовное дело.
***16:51
В Мингячевире произошла поножовщина.
Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в центре Мингячевира.
Так, Парвиз Мамедов 1983 г.р. получил ножевые ранения рядом со своим местом работы. П.Мамедов скончался по пути в больницу.
Предполагается, что он был убит лицом по имени Эльдар.
По факту ведется следствие..
Valeh DadaşovАвтор новости
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