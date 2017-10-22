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    В Мингячевире 34-летний мужчина умер от ножевых ранений - ОБНОВЛЕНО

    П.Мамедов скончался по пути в больницу

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Мингячевире сотрудники полиции задержали лицо, подозреваемое в убийстве 34-летнего Парвиза Мамедова.

    Как передает ширванское бюро Report, сотрудники правоохранительных органов в результате оперативно-поисковых мероприятий задержали подозреваемого по имени Эльдар.

    Задержанный во время предварительных показаний в полиции заявил, что совершил убийство из ревности. По его словам, П.Мамедов дважды звонил его супруге.

    Отметим, что инцидент произошел на улице И.Гайыбова, где находится парикмахерская, в которой работал П.Мамедов.

    По факту в прокуратуре города Мингячевир начато уголовное дело. 

    ***16:51

    В Мингячевире произошла поножовщина.

    Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в центре Мингячевира.

    Так, Парвиз Мамедов 1983 г.р. получил ножевые ранения рядом со своим местом работы. П.Мамедов скончался по пути в больницу.

    Предполагается, что он был убит лицом по имени Эльдар.

    По факту ведется следствие..

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