В Мингячевире 34-летний мужчина умер от ножевых ранений - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Мингячевире сотрудники полиции задержали лицо, подозреваемое в убийстве 34-летнего Парвиза Мамедова.

Как передает ширванское бюро Report, сотрудники правоохранительных органов в результате оперативно-поисковых мероприятий задержали подозреваемого по имени Эльдар.

Задержанный во время предварительных показаний в полиции заявил, что совершил убийство из ревности. По его словам, П.Мамедов дважды звонил его супруге.

Отметим, что инцидент произошел на улице И.Гайыбова, где находится парикмахерская, в которой работал П.Мамедов.

По факту в прокуратуре города Мингячевир начато уголовное дело.

***16:51

В Мингячевире произошла поножовщина.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в центре Мингячевира.

Так, Парвиз Мамедов 1983 г.р. получил ножевые ранения рядом со своим местом работы. П.Мамедов скончался по пути в больницу.

Предполагается, что он был убит лицом по имени Эльдар.

По факту ведется следствие..