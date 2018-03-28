© Report

Мингячевир. 28 марта. REPORT.AZ/ В Мингячевире 3-летний ребенок утонул в озерце.

Как сообщает ширванское бюро Report, трагедия произошла на озерце, образовавшемся после выхода реки Куры с берегов.

Житель Мингячевира Шахин Хиджран оглы Искендерли 2015 г.р утонул, упав по неосторожности в воду.

С помощью находившихся поблизости людей мальчика извлекли из воды, однако спасти ему жизнь не удалось.

Ребенок скончался по дороге в больницу.

По факту ведется расследование.