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    В Мингячевире 22-летний парень пытался совершить суицид

    По факту ведется расследование

    Мингячевир. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Мингячевире 22-летний парень пытался совершить суицид.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в доме на 4-м перекрестке дачного массива "Шафа".

    Поспоривший с матерью Намаз Гаръягды оглу Ширинов 1995 г.р. вскрыл вены на левой руке. С помощью близких попытка суицида была пресечена.

    Отмечается, что в момент попытки суицида Н.Ширинов находился в нетрезвом состоянии.

    По факту ведется расследование. 

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