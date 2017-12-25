Мингячевир. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Мингячевире 22-летний парень пытался совершить суицид.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в доме на 4-м перекрестке дачного массива "Шафа".

Поспоривший с матерью Намаз Гаръягды оглу Ширинов 1995 г.р. вскрыл вены на левой руке. С помощью близких попытка суицида была пресечена.

Отмечается, что в момент попытки суицида Н.Ширинов находился в нетрезвом состоянии.

По факту ведется расследование.