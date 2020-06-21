​В Мингячевире 17-летний юноша убил мать

В Мингячевире 46-летняя женщина была зарезана своим сыном.

Как передает Report, инцидент произошел 21 июня около 5 часов утра в поселке Ени Хайят.

Так, проживающей в поселке Брильянт Гаджиевой было нанесено смертельное ножевое ранение.

В результате расследования, проведенного сотрудниками правоохранительных органов, подозреваемый, сын погибшего, 17-летний Э.Гаджиев, был арестован.

По предварительной информации, убийство было совершено на почве ревности.

Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса.

Ведется расследование.