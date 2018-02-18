В Мингечевире в результате столкновения машина наехала на людей - ФОТО

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Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Мингечевире произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в вечернее время на улице Н.Нарианова в результате столкновения автомобилей марки“Mercedes” и “Nissan”.

Водитель “Mercedes” от удара потерял контроль над управлением, в результате чего машина выехала на обочину, где были люди проехала по ней 50-60 метров.

В результате инцидента никто не пострадал, однако автомобили, в особенности "Mercedes", сильно повреждены.

По факту ведется расследование.