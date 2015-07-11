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    ​В Мингячевире машина скорой помощи попала в ДТП

    В результате аварии пострадал находившийся в машине больной

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Сегодня утром в Мингячевире машина скорой помощи, в которой находился больной, попала в аварию.

    Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано в жилом массиве Гюнешли.

    Столкнулись легковой автомобиль "Mitsubishi" и встречная машина скорой помощи марки "Mercedes", за рулем которого находился местный житель Альфи Шукюров.

    В машине скорой помощи находился больной с диагнозом отравление, принявший серную кислоту.

    В результате ДТП он получил травму.

    В качестве предварительной причины ДТП указывается высокая скорость. Управление полиции ведет расследование.  

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