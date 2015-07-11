​В Мингячевире машина скорой помощи попала в ДТП

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Сегодня утром в Мингячевире машина скорой помощи, в которой находился больной, попала в аварию.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано в жилом массиве Гюнешли.

Столкнулись легковой автомобиль "Mitsubishi" и встречная машина скорой помощи марки "Mercedes", за рулем которого находился местный житель Альфи Шукюров.

В машине скорой помощи находился больной с диагнозом отравление, принявший серную кислоту.

В результате ДТП он получил травму.

В качестве предварительной причины ДТП указывается высокая скорость. Управление полиции ведет расследование.