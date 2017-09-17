В Мингячевире в пассажирском автобусе произошло задымление: есть пострадавший

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Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Мингячевире пассажир, выпрыгнувший из автобуса, получил повреждения.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева.

Так, у ехавшего в сторону автовокзала пассажирского автобуса номер 8 произошло задымление в моторном отделении. В этот момент, один из пассажиров, Гахраманова Азиза Зияд гызы 1969 г.р., запаниковав, выпрыгнула из автобуса. В результате она получила тяжелые повреждения.

Ее госпитализировали. Среди остальных пассажиров пострадавших нет.