В Мингячевире столкнулись Mercedes и "ВАЗ-2107": есть пострадавшие

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает ширванское бюро Report, ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева.
Так, столкнулись автомобили марок Mercedes и "ВАЗ-2107". В результате два человека, Аллахвердиев Анвер Гусейн оглу 1970 г. р. и Аллахвердиев Ровшан Алескер оглу 1992 г. р., получили повреждения различной степени тяжести.
Пострадавшие госпитализированы. По факту проводится расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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