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    В Мингячевире столкнулись Mercedes и "ВАЗ-2107": есть пострадавшие

    Пострадавшие госпитализированы

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает ширванское бюро Report, ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева.

    Так, столкнулись автомобили марок Mercedes и "ВАЗ-2107". В результате два человека, Аллахвердиев Анвер Гусейн оглу 1970 г. р. и Аллахвердиев Ровшан Алескер оглу 1992 г. р., получили повреждения различной степени тяжести.

    Пострадавшие госпитализированы. По факту проводится расследование.

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