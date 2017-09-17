В Мингячевире столкнулись Mercedes и "ВАЗ-2107": есть пострадавшие

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает ширванское бюро Report, ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева.

Так, столкнулись автомобили марок Mercedes и "ВАЗ-2107". В результате два человека, Аллахвердиев Анвер Гусейн оглу 1970 г. р. и Аллахвердиев Ровшан Алескер оглу 1992 г. р., получили повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы. По факту проводится расследование.