В Милане студент спас ребенка, упавшего на пути в метро - ВИДЕО

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В итальянском Милане молодой человек, рискуя жизнью, спас ребенка, который упал на пути в метро.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мальчик подошел к краю платформы и упал на пути. Женщина, которая в начале записи сидела с ребенком на скамейке, запаниковала, и к ней подбежали молодые люди. Один из них спрыгнул с платформы и вытащил малыша.

Спасенному мальчику всего два года. Серьезных травм он не получил, а его спасителем оказался 18-летний студент.