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    В Милане студент спас ребенка, упавшего на пути в метро - ВИДЕО

    Спасенному мальчику всего два года

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В итальянском Милане молодой человек, рискуя жизнью, спас ребенка, который упал на пути в метро.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik, происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

    На кадрах видно, как мальчик подошел к краю платформы и упал на пути. Женщина, которая в начале записи сидела с ребенком на скамейке, запаниковала, и к ней подбежали молодые люди. Один из них спрыгнул с платформы и вытащил малыша.

    Спасенному мальчику всего два года. Серьезных травм он не получил, а его спасителем оказался 18-летний студент. 

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