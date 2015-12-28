В Международный банк поступила информация о заложенной в Губинский филиал банка бомбе - ФОТО

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В центральный офис ОАО "Международный банк Азербайджана" в Баку поступила информация о заложенной бомбе в Губинский филиал банка.

Как сообщает Report, сотрудники Губинского районного управления полиции взяли под контроль офис банка, работники были выведены из здания, в настоящее время оперативные мероприятия продолжаются.

Как сообщили Report в Исполнительной власти Губинского района, филиал Международного банка находится под контролем.