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    В Международный банк поступила информация о заложенной в Губинский филиал банка бомбе - ФОТО

    В настоящее время оперативные мероприятия продолжаются

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В центральный офис ОАО "Международный банк Азербайджана" в Баку поступила информация о заложенной бомбе в Губинский филиал банка.

    Как сообщает Report, сотрудники Губинского районного управления полиции взяли под контроль офис банка, работники были выведены из здания, в настоящее время оперативные мероприятия продолжаются.

    Как сообщили Report в Исполнительной власти Губинского района, филиал Международного банка находится под контролем. 

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