В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка

На территории международного аэропорта Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка.

На территории международного аэропорта Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в результате нарушения общественного порядка на территории международного аэропорта и неподчинения законным требованиям полиции задержан Керим Керимов (1969 года рождения), проживающий в квартале Гошадиз города Бабек.

Решением Бабекского районного суда он признан виновным по статье 535 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана и приговорен к административному аресту сроком на 20 дней.