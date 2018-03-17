В метро задержан бывший заключенный, занимающийся карманными кражами

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Житель Лерикского района Ф.Мамедзаде обратившись в Отделение полиции при метрополитене Главного управления полиции города Баку сообщил, что на станции метро "28 Мая" у него из кармана украли мобильный телефон марки "Samsung Galaxy S6".

Как сообщили Report в Пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела полиции метрополитена установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи.

Установлено, что это ранее судимый житель Ширвана Валех Наджафов.

По факту возбуждено уголовное дело.