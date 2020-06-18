​В Мексике за сутки от COVID-19 скончались 730 человек

Число умерших от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Мексике за сутки увеличилось на 730 человек- до 18 310.

Как передает Report, об этом сообщает Минздрав Мексики.

По информации, за сутки опасная инфекция выявлена еще у 4 599 человек. Тем самым общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 154 863.

Число вылечившихся от COVID-19 составляет 116 178.

Впервые COVID-19 в Мексике был выявлен 28 февраля.



Первый летальный исход из-за коронавирусной инфекции в стране зафиксирован 19 марта.



Число умерших от COVID-19 в Мексике 27 мая впервые за долгое время опустилось ниже отметки 500 человек в сутки.



Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.



31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).



30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.



11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVID-19).



11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.