В Мексике в казино произошел взрыв

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Сильный взрыв прогремел в понедельник в казино мексиканского города Тихуана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канал Televisa.

По предварительной информации, причиной взрыва могло стать скопление газа, который воспламенился при проведении сварочных работ. Из самого казино и близлежащих зданий были эвакуированы около 600 человек.

Отмечается, что один рабочий получил серьезные ожоги, его состояние оценивается как тяжелое.