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В Мехтиабаде рабочий погиб, упав с крыши

В Мехтиабаде рабочий погиб, упав с крыши

В абшеронском поселке Мехтиабад произошел несчастный случай. Во время работы погиб мужчина, упав с крыши. 

По полученной Report, рабочий упал, когда заливал крышу бетоном. 

55-летний Расим Гаджиев скончался на месте происшествия. 

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