В Мехтиабаде рабочий погиб, упав с крыши

В Мехтиабаде рабочий погиб, упав с крыши

7 июня, 2019 13:06

https://report.az/storage/news/6f20e3ce0b5903479771edf8cad32073/fe561649-24d3-4897-ad0e-47f39872e25e_292.jpg В абшеронском поселке Мехтиабад произошел несчастный случай. Во время работы погиб мужчина, упав с крыши. По полученной Report, рабочий упал, когда заливал крышу бетоном. 55-летний Расим Гаджиев скончался на месте происшествия.

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