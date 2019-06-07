В Мехтиабаде рабочий погиб, упав с крыши

В абшеронском поселке Мехтиабад произошел несчастный случай. Во время работы погиб мужчина, упав с крыши.
По полученной Report, рабочий упал, когда заливал крышу бетоном.
55-летний Расим Гаджиев скончался на месте происшествия.
В абшеронском поселке Мехтиабад произошел несчастный случай. Во время работы погиб мужчина, упав с крыши.
По полученной Report, рабочий упал, когда заливал крышу бетоном.
55-летний Расим Гаджиев скончался на месте происшествия.
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Samirə AbdullayevaАвтор новости