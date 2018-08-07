В Мехдиабаде молодой парень получил ножевое ранение

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В поселке Мехдиабад Абшеронского района во время драки пострадал один человек.

Как передает Report, Ханбабаев Джошгун Назир оглы (1991) по дороге в поселок Дигях поспорил со своим знакомым.

Этот человек, имя и фамилия которого не разглашаются, нанес Д.Ханбабеву ножевой удар в области груди. Из-за тяжелого ранения Д.Ханбабев потерял много крови.

Сотрудники Городской службы скорой и неотложной медицинской помощи поместили раненого в Клинический медицинский центр №1. Ему была сделана хирургическая операция.

Как сообщили сотрудники Абшеронского РУП, подозреваемый с совершении преступления скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело.