В медклиниках Баку выявлены факты нарушения радиационной безопасности

В клиниках, принадлежащих ООО "Саххат-М" и ООО "Айхан Имплант Дент", действующих в Баку, были выявлены случаи нарушения радиационной безопасности во время работы, связанной с источниками ионизирующего излучения.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Было отмечено, что на основании представленных Государственным агентством по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС документов к этим предприятиям были применены меры административного воздействия.
МЧС обращается ко всем предприятиям и организациям, осуществляющим радиологическую деятельность, напоминая, что в соответствии с законодательством использование источников ионизирующего излучения допускается только на основании специального разрешения.
В медклиниках Баку выявлены факты нарушения радиационной безопасностиВ медклиниках Баку выявлены факты нарушения радиационной безопасности В клиниках, принадлежащих ООО "Саххат-М" и ООО "Айхан Имплант Дент", действующих в Баку, были выявлены случаи нарушения радиационной безопасности во время работы, связанной с источниками ионизирующего излучения. Как сообщает Report, информацию об
В клиниках, принадлежащих ООО "Саххат-М" и ООО "Айхан Имплант Дент", действующих в Баку, были выявлены случаи нарушения радиационной безопасности во время работы, связанной с источниками ионизирующего излучения.