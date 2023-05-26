В медклиниках Баку выявлены факты нарушения радиационной безопасности

В клиниках, принадлежащих ООО "Саххат-М" и ООО "Айхан Имплант Дент", действующих в Баку, были выявлены случаи нарушения радиационной безопасности во время работы, связанной с источниками ионизирующего излучения. Как сообщает Report, информацию об

В клиниках, принадлежащих ООО "Саххат-М" и ООО "Айхан Имплант Дент", действующих в Баку, были выявлены случаи нарушения радиационной безопасности во время работы, связанной с источниками ионизирующего излучения.



Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).



Было отмечено, что на основании представленных Государственным агентством по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС документов к этим предприятиям были применены меры административного воздействия.



МЧС обращается ко всем предприятиям и организациям, осуществляющим радиологическую деятельность, напоминая, что в соответствии с законодательством использование источников ионизирующего излучения допускается только на основании специального разрешения.