О нас

В медклиниках Баку выявлены факты нарушения радиационной безопасности

В медклиниках Баку выявлены факты нарушения радиационной безопасности В клиниках, принадлежащих ООО "Саххат-М" и ООО "Айхан Имплант Дент", действующих в Баку, были выявлены случаи нарушения радиационной безопасности во время работы, связанной с источниками ионизирующего излучения. Как сообщает Report, информацию об
Происшествия
26 мая 2023 г. 10:27
В медклиниках Баку выявлены факты нарушения радиационной безопасности

В клиниках, принадлежащих ООО "Саххат-М" и ООО "Айхан Имплант Дент", действующих в Баку, были выявлены случаи нарушения радиационной безопасности во время работы, связанной с источниками ионизирующего излучения.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что на основании представленных Государственным агентством по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС документов к этим предприятиям были применены меры административного воздействия.

МЧС обращается ко всем предприятиям и организациям, осуществляющим радиологическую деятельность, напоминая, что в соответствии с законодательством использование источников ионизирующего излучения допускается только на основании специального разрешения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda iki klinikada nöqsanlar aşkarlanıb

Другие новости из категории

В Гёйгёле селевой поток нанес ущерб четырем селам
В Гёйгёле селевой поток нанес ущерб четырем селам
26 мая 2023 г. 10:42
Пострадавший в тяжелом ДТП ребенок скончался в больнице
Пострадавший в тяжелом ДТП ребенок скончался в больнице
26 мая 2023 г. 09:50
В Баку мангал упал на 4-летнего мальчика, он погиб
В Баку мангал упал на 4-летнего мальчика, он погиб
26 мая 2023 г. 09:39
В Баку в доме произошел пожар, три человека отравились
В Баку в доме произошел пожар, три человека отравились
26 мая 2023 г. 09:13
Двух жителей Гёйгёля унесло селевым потоком
Двух жителей Гёйгёля унесло селевым потоком
26 мая 2023 г. 08:27
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
26 мая 2023 г. 07:48
В Хачмазе автомобиль насмерть сбил велосипедиста
В Хачмазе автомобиль насмерть сбил велосипедиста
26 мая 2023 г. 03:17
В Баку автомобиль насмерть сбил 8-летнего ребенка
В Баку автомобиль насмерть сбил 8-летнего ребенка
26 мая 2023 г. 02:21
Двое объявленных в международный розыск экстрадированы в Азербайджан
Двое объявленных в международный розыск экстрадированы в Азербайджан
25 мая 2023 г. 19:48
На дороге Баку-Губа произошло возгорание грузового автомобиля
ФотоНа дороге Баку-Губа произошло возгорание грузового автомобиля
25 мая 2023 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi