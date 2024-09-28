В МЧС сообщили о локализации пожара на объекте в Бинагадинском районе Баку

Пожар на объекте в поселке Биладжары Бинагадинского района Баку локализован, принимаются меры по окончательной ликвидации возгорания.

Пожар на объекте в поселке Биладжары Бинагадинского района Баку локализован, принимаются меры по окончательной ликвидации возгорания.

Как передает Report , об этом на месте происшествия сказал журналистам начальник Государственной службы пожарной охраны МЧС полковник Талех Бабаев.

По его словам, информация о возгорании поступила на горячую линию "112" МЧС около 15:30.

"Сотрудники Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС были направлены на место происшествия. Распространение пожара на прилегающие территории, жилые районы, а также на соседние цеха было предотвращено. Пожар локализован, в настоящее время принимаются меры для полной ликвидации возгорания. Площадь, охваченная огнем, составляет около 5 000 квадратных метров, из-за обширного задымления установить очаг возгорания пока невозможно", - уточнил Т.Бабаев.