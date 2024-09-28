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В МЧС сообщили о локализации пожара на объекте в Бинагадинском районе Баку

В МЧС сообщили о локализации пожара на объекте в Бинагадинском районе Баку Пожар на объекте в поселке Биладжары Бинагадинского района Баку локализован, принимаются меры по окончательной ликвидации возгорания.
Происшествия
28 сентября 2024 г. 18:39
В МЧС сообщили о локализации пожара на объекте в Бинагадинском районе Баку

Пожар на объекте в поселке Биладжары Бинагадинского района Баку локализован, принимаются меры по окончательной ликвидации возгорания.

Как передает Report, об этом на месте происшествия сказал журналистам начальник Государственной службы пожарной охраны МЧС полковник Талех Бабаев.

По его словам, информация о возгорании поступила на горячую линию "112" МЧС около 15:30.

"Сотрудники Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС были направлены на место происшествия. Распространение пожара на прилегающие территории, жилые районы, а также на соседние цеха было предотвращено. Пожар локализован, в настоящее время принимаются меры для полной ликвидации возгорания. Площадь, охваченная огнем, составляет около 5 000 квадратных метров, из-за обширного задымления установить очаг возгорания пока невозможно", - уточнил Т.Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN rəsmisi: Biləcəridə obyektə baş verən yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər aparılır

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