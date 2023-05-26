О нас

В МЧС прошел тренинг с участием представителей AFAD

В МЧС прошел тренинг с участием представителей AFAD Проведены тактико-специальные учения с участием личного состава Международного поисково-спасательного отряда МЧС. Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС. Было отмечено, что в тренинге, организованном для подготовки Международного поисково-спасат
Происшествия
26 мая 2023 г. 11:35
В МЧС прошел тренинг с участием представителей AFAD

Проведены тактико-специальные учения с участием личного состава Международного поисково-спасательного отряда МЧС.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что в тренинге, организованном для подготовки Международного поисково-спасательного отряда МЧС к прохождению классификации Международной поисково-спасательной консультативной группы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, приняли участие специалисты Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турецкой Республики (AFAD).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAFAD nümayəndələrinin iştirakı ilə FHN-də təlim keçirilib

Самое важное

В Москве завершилась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
26 мая 2023 г. 01:28
Президент: Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и ЕС
Президент: Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и ЕС
25 мая 2023 г. 15:41
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Россию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Россию
25 мая 2023 г. 10:27
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
23 мая 2023 г. 15:05
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
23 мая 2023 г. 11:03
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
23 мая 2023 г. 10:16
В Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
ФотоВ Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
22 мая 2023 г. 22:35
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
22 мая 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
22 мая 2023 г. 13:10
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
22 мая 2023 г. 10:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi