В МЧС прошел тренинг с участием представителей AFAD

В МЧС прошел тренинг с участием представителей AFAD

Проведены тактико-специальные учения с участием личного состава Международного поисково-спасательного отряда МЧС. Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС. Было отмечено, что в тренинге, организованном для подготовки Международного поисково-спасат

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