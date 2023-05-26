В МЧС прошел тренинг с участием представителей AFAD

Проведены тактико-специальные учения с участием личного состава Международного поисково-спасательного отряда МЧС.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.
Было отмечено, что в тренинге, организованном для подготовки Международного поисково-спасательного отряда МЧС к прохождению классификации Международной поисково-спасательной консультативной группы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, приняли участие специалисты Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турецкой Республики (AFAD).
В МЧС прошел тренинг с участием представителей AFADВ МЧС прошел тренинг с участием представителей AFAD Проведены тактико-специальные учения с участием личного состава Международного поисково-спасательного отряда МЧС. Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС. Было отмечено, что в тренинге, организованном для подготовки Международного поисково-спасат
Происшествия
26 мая 2023 г. 11:35
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Проведены тактико-специальные учения с участием личного состава Международного поисково-спасательного отряда МЧС.
Версия на азербайджанском языке ФотоAFAD nümayəndələrinin iştirakı ilə FHN-də təlim keçirilib