В МЧС призвали граждан быть максимально осторожными из-за сильного ветра

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Азербайджана призвали граждан соблюдать меры безопасности во избежание несчастных случаев во время сильного ветра, сообщает Report.

В министерстве чрезвычайных ситуаций Азербайджана призвали граждан соблюдать меры безопасности во избежание несчастных случаев во время сильного ветра, сообщает Report.

В ведомстве рекомендовали избегать строений из легких конструкций и временных построек, рекламных стендов, а также не стоять под столбами линий электропередач и проводами, высокими деревьями: "Кроме того, с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре, особенно на открытом воздухе, рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности".

По данным Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, наблюдаемый на территории страны сильный ветер постепенно стихнет к сегодняшнему вечеру.