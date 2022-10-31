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МЧС обратилось к родителям с просьбой не оставлять без присмотра детей

МЧС обратилось к родителям с просьбой не оставлять без присмотра детей 12:31
Происшествия
31 октября 2022 г. 13:22
МЧС обратилось к родителям с просьбой не оставлять без присмотра детей

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало родителей не оставлять малолетних детей одних и без присмотра, чтобы не создавать опасности для их жизни и здоровья.

В поступившем в Report обращении пресс-службы МЧС говорится:

"На горячую линию МЧС 112 регулярно поступают сообщения о детях оказавшихся в квартире, лифте или в других помещениях в беспомощном состоянии либо в опасности. Спасатели оказывают помощь детям,"- говорится в сообщении.

При этом анализ подобных случаев показывает, что чаще всего они возникают в результате оставления родителями детей без присмотра или одних в квартире, отметили в МЧС.

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