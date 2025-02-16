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В массовом ДТП в Уджаре погибли двое, пострадали 12 человек

В массовом ДТП в Уджаре погибли двое, пострадали 12 человек В результате массового ДТП с участием 13 автомобилей в селе Гулабенд Уджарского района погибли два человека, еще 12 получили ранения.
Происшествия
16 февраля 2025 г. 07:38
В массовом ДТП в Уджаре погибли двое, пострадали 12 человек

В результате массового ДТП с участием 13 автомобилей в селе Гулабенд Уджарского района погибли два человека, еще 12 получили ранения.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на магистрали Баку – Газах.

По словам водителя попавшего в аварию Mercedes, несколько автомобилей остановились из-за аварии на противоположной стороне дороги, в этот момент грузовик "КамАЗ" сзади наехал на эти транспортные средства.

На место происшествия были привлечены медики, а также сотрудники Службы спасения особого риска МЧС. Пострадавшие были извлечены из деформированных автомобилей и переданы врачам.

Часть травмированных была доставлена в Уджарскую районную центральную больницу, еще несколько человек - в Гейчайскую райбольницу.

Госпитализированными оказались 45-летний Руслан Мамедов, 18-летняя Сабина Алиева, 56-летний Мардан Гасымов, 65-летний Сахиб Ахмедов, 58-летняя Наджиба Абдуллаева, 70-летний Алевсят Алиев, 42-летний Афтандил Гусейнов, 44-летний Ниямеддин Мамедов, 65-летняя Гюнеш Алиева, 5-летний Н.А., 44-летний Ализамин Мамедов. Тела погибших переданы по назначению.

По факту начато расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUcar rayonunda zəncirvari yol qəzasında 2 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb

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