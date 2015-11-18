В массовой драке в Набрани 3 человека получили ножевые ранения - ВИДЕО

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В массовой драке в Хачмазском районе 3 человека получили ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Набран.

В драке были ранены жители поселка 27-летний Фамиль Исаев, 39-летний Самир Самедов и 38-летний Роберт Мамедалиев, все трое госпитализированы в Хачмазскую районную центральную больницу.

Как сообщили Report в больнице, Ф.Исаев и С.Самедов с колото-резаными ранами передней стенки брюшной полости, а Роберт Мамедалиев с резаной раной правого локтя размещены в реанимационное отделение: "Раненые прооперированы, их состояние оценивается как средней тяжести".

Как сообщили Report в Хачмазском районном отделении полиции, по факту начато расследование: "Пока неизвестны обстоятельства происшествия и лица, совершившие его. В отделении полиции создана оперативная группа, расследование продолжается".