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    В массовой драке в Исмаиллы три человека получили ножевые ранения

    Зачинщик драки задержан

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Во время массовой драки в Исмаиллинском районе 3 человека получили ножевые ранения, а 1 - увечья.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел, инцидент произошел в селе Юхары Джульян.

    Между местными жителями Сейфи Гаджиевым, Арифом Гаджиевым, Агилем Мустафаевым и их земляками Неметом Салмановым и Эльшаном Сафаровым возник конфликт.

    Во время спора Э.Сафаров нанес С.Гаджиеву, А.Гаджиеву и А.Мустафаеву ножевые ранения. Н.Салманов также получил увечья.

    В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Исмаиллинского района, Э.Сафаров был задержан.

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