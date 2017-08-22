В массовой драке в Исмаиллы три человека получили ножевые ранения

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Во время массовой драки в Исмаиллинском районе 3 человека получили ножевые ранения, а 1 - увечья.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел, инцидент произошел в селе Юхары Джульян.

Между местными жителями Сейфи Гаджиевым, Арифом Гаджиевым, Агилем Мустафаевым и их земляками Неметом Салмановым и Эльшаном Сафаровым возник конфликт.

Во время спора Э.Сафаров нанес С.Гаджиеву, А.Гаджиеву и А.Мустафаеву ножевые ранения. Н.Салманов также получил увечья.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Исмаиллинского района, Э.Сафаров был задержан.