В массовой драке из-за земли в Бейлагане пострадали несколько человек

Бейлаган. 13 мая. REPORT.AZ/ В Бейлаганском районе произошла массовая драка между сельскими жителями и председателем муниципалитета.

Как сообщает карабахское бюро Report, драка произошла из-за земельного участка в селе Имамвердиляр.

Житель села Расим Алиев обратился в соответствующие органы с заявлением о незаконном присвоении односельчанами принадлежащего ему земельного участка. По этой причине возник спор между председателем муниципалитета и жителями села. Спор перерос в массовую драку между председателем муниципалитета Афганом Башировым, его братом Анаром Башировым, незаконно присвоившими землю братьями Бахрамом Нофаром и Мубаризом Абдуллаевым и законным владельцем земли Расимом Алиевым, его братом Вугаром Алиевым и двоюродным братом Рафигом Тагиевым. В результате несколько человек получили телесные повреждения различной тяжести. Пострадавшие доставлены в Бейлаганскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.