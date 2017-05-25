В Масаллы провели операцию против фальшивомонетчиков

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники органов внутренних дел провели очередную успешную операцию, направленную на предотвращение попытки изготовления и распространения фальшивых денежных купюр, создающих серьезную угрозу финансовой системе страны.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, придя в магазин жителя села Гярибляр Масаллинского района Халила Имамъярова, покупатель купил продукты и расплатился фальшивой 100-манатовой купюрой.

После ухода покупателя 100-манатовая купюра вызвала у продавца подозрения относительно подлинности денег и он проверил ее. Выяснилось, что купюра была фальшивой.

Продавец обратился в районное отделение полиции и заявил, что хотя не был знаком с покупателем, запомнил, что он уехал на автомобиле марки "ВАЗ-21011".

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых были задержаны жители Джалилабадского района Шахеддин Мусаев и Рамал Абилгасанов.

При осмотре автомобиля Р.Абилгасанова были обнаружены и изъяты еще 5 фальшивых банкнот номиналом 100 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 204 (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК.