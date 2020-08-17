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В Маштаги нашли минометный снаряд 

В Маштаги нашли минометный снаряд  Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда на территории поселка Маштаги Сабунчинского района
Происшествия
17 августа 2020 г. 07:06
В Маштаги нашли минометный снаряд 

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда на территории поселка Маштаги Сабунчинского района.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия были специальная мобильно-оперативная группа Агентства и сотрудники управления полиции Сабунчинского района.

В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства был обнаружен 50-мм минометный снаряд (О-822). Обнаруженный снаряд был транспортирован на центральный полигон ANAMA для обезвреживания.

Кроме того, саперы обследовали территорию площадью 50 квадратных метров вокруг места обнаружения снаряда. Сообщается, что иных опасных взрывчатых предметов и устройств обнаружено не было.

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