В Маштаге перевернулся мотоцикл, в результате чего 3 человека получили ранения

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека.

Как сообщает Report, в поселке Маштага перевернулся трехколесный мотоцикл, управляемый Зауром Рамиз оглу Бабаевым 1977 г.р.

В результате водитель Заур Бабаев и пассажиры транспортного средства Гадиров Адиль Закир оглу 1979 г.р. и 13-летний Рамиз Заур оглу Бабаев получили травмы и были доставлены в больницу.

По данному факту проводится расследование.