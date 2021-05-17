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В Маштаге оштрафованы организатор и участники свадьбы

В Маштаге оштрафованы организатор и участники свадьбы В отношении нарушивших правила владельца дома и 40 участников были составлены протоколы
Происшествия
17 мая 2021 г. 14:55
В Маштаге оштрафованы организатор и участники свадьбы

Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции города Баку предотвратили проведение свадебного торжества в нарушение карантинных правил.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана, в полицию поступила информация о том, что в поселке Маштага Р.Гасымов в нарушение карантинных правил организовал у себя дома свадебное торжество с участием большого числа гостей.

При осмотре указанного места было выявлено нарушение карантинных правил со стороны организатора торжества и 70 участников в целом. 30 из них были несовершеннолетними, ввиду чего им было сделано предупреждение.

В отношении нарушивших правила владельца дома и 40 участников были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках, каждый был оштрафован.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMaştağada toy keçirən şəxslər cərimələniblər - VİDEO

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