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В Маштаге муж убил жену и покончил жизнь самоубийством

В Маштаге муж убил жену и покончил жизнь самоубийством В поселке Маштага Сабунчинского района Баку муж убил жену и покончил жизнь самоубийством.
Происшествия
29 декабря 2022 г. 23:32
В Маштаге муж убил жену и покончил жизнь самоубийством

В поселке Маштага Сабунчинского района Баку муж убил жену и покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

Сообщается, что 29 декабря около 21:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти Эльхана Алескерова, 1970 года рождения, и Махиды Асадовой, 1977 года рождения, в доме, где они жили в поселке Маштага Сабунчинского района столицы.

Сотрудники прокуратуры и полиции с участием эксперта-криминалиста осмотрели место происшествия и трупы, были осуществлены другие необходимые действия.

В ходе предварительного расследования возникли основательные подозрения в том, что Э. Алескеров во время ссоры на почве личных отношений совершил умышленное убийство жены М. Асадовой с использованием колюще-режущего предмета, а затем совершил самоубийство, нанеся себе этим же предметом травмы, несовместимые с жизнью.

По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (Умышленное убийство) и 125 (Доведение до самоубийства).

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Maştağada ər arvadı qətlə yetirib, daha sonra intihar edib

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