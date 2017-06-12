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    В Маштаге автомобиль насмерть сбил 18-летнего юношу

    Водитель совершивший наезд задержан© Report.az

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку автомобиль насмерть сбил 18-летнего парня.

    Как сообщает Report, в поселке Маштага легковой автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу Гаджиага Фейзулла оглу Азизова 1999 г.р. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

    Его тело было передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и паталогоанатомии.

    По факту в управлении полиции Сабунчинского района ведется расследование. Водитель задержан.

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