В Маштаге автомобиль насмерть сбил 18-летнего юношу

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку автомобиль насмерть сбил 18-летнего парня.

Как сообщает Report, в поселке Маштага легковой автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу Гаджиага Фейзулла оглу Азизова 1999 г.р. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

Его тело было передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и паталогоанатомии.

По факту в управлении полиции Сабунчинского района ведется расследование. Водитель задержан.