В Маштаге 21-летнего парня задержали по подозрению в убийстве

В поселке Маштага Сабунчинского района Баку 21-летний парень задержан по подозрению в убийстве.

В поселке Маштага Сабунчинского района Баку 21-летний парень задержан по подозрению в убийстве.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что ночью 13 октября в полицию поступила информация о нанесении Саиду Ахмедову, 1987 года рождения, на территории поселка Маштага Сабунчинского района столицы ножевых ранений, от которых мужчина скончался в медучреждении, куда был доставлен.

В рамках мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления Мухаммедали Амирханов, 2003 года рождения.

По факту ведется расследование.