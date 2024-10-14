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В Маштаге 21-летнего парня задержали по подозрению в убийстве

В Маштаге 21-летнего парня задержали по подозрению в убийстве В поселке Маштага Сабунчинского района Баку 21-летний парень задержан по подозрению в убийстве.
Происшествия
14 октября 2024 г. 08:36
В Маштаге 21-летнего парня задержали по подозрению в убийстве

В поселке Маштага Сабунчинского района Баку 21-летний парень задержан по подозрению в убийстве.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что ночью 13 октября в полицию поступила информация о нанесении Саиду Ахмедову, 1987 года рождения, на территории поселка Маштага Сабунчинского района столицы ножевых ранений, от которых мужчина скончался в медучреждении, куда был доставлен.

В рамках мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления Мухаммедали Амирханов, 2003 года рождения.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Maştağada 37 yaşlı kişi qətlə yetirilib, şübhəli şəxs saxlanılıb

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