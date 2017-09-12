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    В Маштаге зять ранил ножом свояченицу

    Инцидент произошел на почве спора

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, проживающая в поселке Маштага 50-летняя Егяна Яхьябала гызы Ибрагимова была госпитализирована с ножевым ранением. Пострадавшая была незамедлительно прооперирована. Состояние раненой в область груди Е. Ибрагимовой врачи оценивают как среднетяжелое. Из больницы о происшествии сообщили в 14-е отделение полиции. Сотрудники полиции начали расследование.

    Пострадавшая сообщила, что была ранена ножом мужем своей сестры на почве возникшего спора. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по задержанию названного лица.

    По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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