В Маштаге зять ранил ножом свояченицу

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, проживающая в поселке Маштага 50-летняя Егяна Яхьябала гызы Ибрагимова была госпитализирована с ножевым ранением. Пострадавшая была незамедлительно прооперирована. Состояние раненой в область груди Е. Ибрагимовой врачи оценивают как среднетяжелое. Из больницы о происшествии сообщили в 14-е отделение полиции. Сотрудники полиции начали расследование.

Пострадавшая сообщила, что была ранена ножом мужем своей сестры на почве возникшего спора. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по задержанию названного лица.

По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.