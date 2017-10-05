В Маштагах девушка избита работающими у нее дома мастерами

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку девушка была избита работающими у нее дома мастерами.

Как сообщает Report, владелица частного дома, расположенного на улице Низами в поселке Маштага, 29-летняя Гусейнова Оксана Агабек гызы поспорила с работающими там мастерами.

В результате девушка была избита несколькими людьми. Она была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

Факт расследуется 14-м отделением полиции Сабунчинского РУП.