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В Масазыре произошел пожар, эвакуированы 62 человека

В Масазыре произошел пожар, эвакуированы 62 человека В жилом комплексе “Гуртулуш-93”, расположенном в поселке Масазыр Абшеронского района, произошел пожар.
Происшествия
9 июня 2024 г. 10:58
В Масазыре произошел пожар, эвакуированы 62 человека

В жилом комплексе "Гуртулуш-93" в поселке Масазыр Абшеронского района произошел пожар.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, в рамках мер безопасности были эвакуированы 62 жильца, включая пятерых несовершеннолетних.

Согласно информации, по вызову к месту происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар возник в квартире, расположенной на 4-м этаже шестиэтажного жилого дома мансардного типа. В результате оперативного вмешательства пожарных возгорание удалось ликвидировать.

Огонь на площади 12 м2 уничтожил горючие конструкции одной комнаты в 2‑комнатной квартире общей площадью 60 м2.

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Версия на азербайджанском языке Masazırda yanğın olub, 62 nəfər təxliyə edilib

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