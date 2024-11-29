В Масазыре произошел обвал в частном доме, есть погибший и пострадавшие

В поселке Масазыр Абшеронского района произошел обвал в частном жилом доме.

В поселке Масазыр Абшеронского района произошел обвал в частном жилом доме.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на место происшествия немедленно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС, которые установили, что обвал произошел во время строительных работ.

Спасателями из-под завалов было извлечено тело гражданина Расулова Джамала Азим оглу (1994 г.р.). Еще два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.