В Масазыре перевернулся грузовик, есть пострадавший

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Масазыр Абшеронского района.

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с произошедшим в поселке Масазыр Абшеронского района ДТП.

Как сообщили Report в МЧС, в спасательной операции были задействованы ближайшие спасательные формирования МЧС – спасатели Сумгаыйсткого регионального центра.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что один человек оказался в зажатом состоянии в перевернувшемся грузовике Shacman.

В результате спасательных мероприятий пострадавший был извлечен из поврежденного автомобиля и передан бригаде скорой помощи.