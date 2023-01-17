О нас

В Масазыре перевернулся грузовик, есть пострадавший

В Масазыре перевернулся грузовик, есть пострадавший На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Масазыр Абшеронского района.
Происшествия
17 января 2023 г. 16:06
В Масазыре перевернулся грузовик, есть пострадавший

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с произошедшим в поселке Масазыр Абшеронского района ДТП.

Как сообщили Report в МЧС, в спасательной операции были задействованы ближайшие спасательные формирования МЧС – спасатели Сумгаыйсткого регионального центра.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что один человек оказался в зажатом состоянии в перевернувшемся грузовике Shacman.

В результате спасательных мероприятий пострадавший был извлечен из поврежденного автомобиля и передан бригаде скорой помощи.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Masazırda yük maşını aşıb, xəsarət alan var

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
ФотоВ Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
11 января 2023 г. 15:12
Снег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
ФотоСнег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
11 января 2023 г. 14:56
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19
Высота снежного покрова в Джалилабаде достигла 35 см
Высота снежного покрова в Джалилабаде достигла 35 см
11 января 2023 г. 10:43
В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся
В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся
11 января 2023 г. 13:59
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
12 января 2023 г. 20:51
Число автомобилей, проехавших в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын, достигло 23
ФотоЧисло автомобилей, проехавших в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын, достигло 23
10 января 2023 г. 22:30
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
12 января 2023 г. 11:07
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
12 января 2023 г. 22:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi