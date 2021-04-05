В Масаллы женщина разбила бутылку об голову друга

По факту ведется расследование

В Масаллы женщина ударив друга бутылкой по голове, нанесла его увечья.

Как передает южный центр Report, между проживающим по адресу город Масаллы, ул. Физули, дом 35 Джавадом Газанфар оглу Асадовым 1980 г.р. и его подругой произошла ссора на почве межличностных отношений.

Женщина разбила бутылку об голову Дж.Асадова.

Доставленному в Лянкяранскую районную центральную больницу мужчине поставлен диагноз колото-резаные ранения головы. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

По факту ведется расследование.